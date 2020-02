Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Tageseinnahmen gestohlen; Schneverdingen: Einbruch in Tankstelle misslingt; Bispingen: Einstieg in Motel; Walsrode: Verdächtiger verhält sich unkooperativ

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.02.2020 Nr. 1

23.02 / Tageseinnahmen gestohlen

Neuenkirchen: Am Sonntagmittag entwendete ein Täterpaar aus dem Tresenbereich eines Restaurants an der Frielinger Straße ein Portmonee mit den Tageseinnahmen des Vortages. Beide sollen mit einem silberfarbenen Fahrzeug mit französischen Kennzeichen vorgefahren sein. Beschreibung des Mannes: 40 - 50 Jahre alt, etwa 170 cm groß, osteuropäische Erscheinung, trug eine blaue, enge Jeans. Täterin: 35 - 40 Jahre alt, etwa 150 cm groß, osteuropäische Erscheinung, trug enge Kleidung. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/9339715 entgegen.

23.02 / Einbruch in Tankstelle misslingt

Schneverdingen: In der Nacht zu Sonntag versuchten Einbrecher erfolglos in eine Tankstelle an der Marktstraße zu gelangen. Es entstand Schaden an der Verglasung einer Tür in Höhe von rund 100 Euro.

24.02 / Einstieg in Motel

Bispingen: Unbekannte hebelten in der Nacht zu Montag ein Fenster eines Motels an der Raststätte Brunautal Ost auf, stiegen ein und entwendeten aus einem Schrank mehrere Münzrollen. Der Gesamtschaden beträgt rund 1.400 Euro.

23.02 / Verdächtiger verhält sich unkooperativ

Walsrode: Polizeibeamte nahmen am Sonntagabend, gegen 21.50 Uhr auf dem Bahnsteig in Walsrode einen 22jährigen Mann kurzfristig in Gewahrsam, der nach Zeugenaussage zuvor mit einem Messer bewaffnet nervös durch die Zugabteile der fahrenden Regionalbahn gelaufen war. Der Mann versuchte zunächst sich zu entfernen, konnte festgehalten werden, kam den Aufforderungen der Polizeibeamten nicht nach, sodass er zu Boden gebracht und bei erheblicher Gegenwehr mit Handschellen fixiert werden musste. Bei dem Einsatz wurde ein 21jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Die Durchsuchung der Person führte zum Auffinden von griffbereiten Rasierklingen, ein Messer hatte der Mann nicht bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen den Täter ist ein Verfahren eingeleitet worden.

23.02 / Lkw-Fahrer mit 2,66 Promille unterwegs

Walsrode / A7: Aufgrund eines Hinweises, dass ein Lkw auf der A 7 in starken Schlangenlinien gefahren werde, hielten Polizeibeamte das Fahrzeug am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr an auf dem Parkplatz Wolfsgrund, Fahrtrichtung Hannover an. Die Zeugin berichtete, dass der Lkw über die gesamte Fahrbahnbreite gefahren sei und dabei bis auf 40 Km/h heruntergebremst wurde. Der 51jährige Fahrer verneinte den Genuss alkoholischer Getränke, führte einen Atemalkoholtest durch und pustete einen Wert von 2,66 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

