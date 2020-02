Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Unerlaubter Rückschnitt an gemeindeeigenen Bäumen - Polizei ermittelt; Schneverdingen: Vermisste Kinder wohlbehalten aufgefunden; Gilten: Reifen gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.02.2020 Nr. 1

21.02 / Unerlaubter Rückschnitt an gemeindeeigenen Bäumen - Polizei ermittelt

Neuenkirchen: Die Polizei Neuenkirchen ermittelt in einem Verfahren wegen unerlaubten Rückschnitts von gemeindeeigenen Bäumen. Im Zeitraum der 5. und 6. Kalenderwoche haben Unbekannte sowohl an der Straße Am Schützenholz als auch an der Wilhelm-Raabe-Straße ohne Auftrag und nicht fachgerecht Amberbäume beschnitten. Der Gemeinde ist dadurch ein Schaden entstanden. Zeugen des Vorgangs beziehungsweise die Verursacher selber werden gebeten, sich mit der Polizei Neuenkirchen unter 05191/9339715 in Verbindung zu setzen.

20.02 / Vermisste Kinder wohlbehalten aufgefunden

Schneverdingen: Zwei vermisste sieben und neun Jahre alte Kinder aus Schneverdingen konnten am Donnerstagabend wohlbehalten wieder aufgefunden werden. Beide wurden am Nachmittag unabhängig voneinander von ihren Müttern als vermisst gemeldet. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sie am Donnerstagvormittag nicht in der Schule waren. Gemeinsam starteten Polizei, Feuerwehr und Freiwillige eine Suchaktion in Schneverdingen. Dabei kamen auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund zum Einsatz. In den sozialen Medien machte der Fall ebenfalls die Runde. Gegen 18.00 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden. Beide Kinder wurden im Finkenweg von einem Einwohner gesehen und der Polizei gemeldet. Die Polizisten trafen auf zwei durchnässte Kinder, froren und offensichtlich ihrer Abenteuerlust freien Lauf gelassen hatten. An der Polizeidienststelle sind sie schließlich an die zwischenzeitlich benachrichtigten Eltern übergeben worden.

19.02 / Reifen gestohlen

Gilten: Von einem Hof an der Hauptstraße in Gilten entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag und Mittwoch zwei Reifen mit Felge eines Ackerschleppers. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

