Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Polizei nimmt nach Einbrüchen Mitglieder einer Rockergang fest

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.02.2020 Nr. 3

14.02 / Polizei nimmt nach Einbrüchen Mitglieder einer Rockergang fest

Walsrode: Am Donnerstagmorgen durchsuchten Polizeikräfte des Heidekreises im Rahmen eines größeren Ermittlungskomplexes mehrere Objekte in Walsrode und Bad Fallingbostel. Dabei wurden sie von Beamten der Bereitschaftspolizei unterstützt. Für die Objekte lagen Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Verden vor, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden erlassen wurden. Bereits in der Nacht hatten die Beamten vier Mitglieder einer Motorradgang auf frischer Tat bei einem Einbruch festgenommen. Eine weitere Festnahme erfolgte im Nachgang am Donnerstagmorgen. "Zu den weiteren Hintergründen können wir - unter Hinweis auf ein laufendes Ermittlungsverfahren - zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben machen", so Polizeisprecher Olaf Rothardt. Es wird nachberichtet.

