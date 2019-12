Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 26-Jähriger landet im Langzeitgewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Weil er im Dezember immer wieder wegen diverser Straftaten aufgefallen ist, sitzt ein Mann aus dem Stadtgebiet jetzt im Langzeitgewahrsam. Der 26-Jährige hatte an Weihnachten mit der Polizei zu tun, weil er im Verdacht steht, eine Reihe von Fahrzeugen beschädigt und an einigen auch Diebstähle begangen zu haben.

Am ersten Weihnachtstag waren der Polizei mehrere beschädigte Pkw aus dem Altstadtparkhaus gemeldet worden. Der Täter war Zeugenangaben zufolge anschließend in das Parkhaus am Pfalztheater weitergezogen. Dort wurde er von der ausgerückten Streife in einem neuwertigen Auto sitzend festgestellt. Die Türen hatte er von innen verriegelt und weigerte sich, sie zu öffnen und auszusteigen; er versuchte auch den Motor zu starten, was ihm aber nicht gelang. Die eingesetzten Polizeikräfte verschafften sich schließlich Zugang zu dem Wagen und konnten den 26-Jährigen fixieren.

In einer ersten Befragung gab der Mann an, das Fahrzeug sei offen gewesen. Im Innenraum wurde ein Spiegelglas gefunden, das bei späteren Ermittlungen einem beschädigten Pkw in der Wormser Straße zugeordnet werden konnte.

Wie sich herausstellte, wurden an diesem Tag insgesamt 22 Autos im Innenstadtbereich beschädigt. An mehreren wurden das Spiegelglas oder das Kennzeichen gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Für welche Taten der 26-Jährige verantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Fest steht, dass er im Dezember bereits mehrmals mit der Polizei zu tun hatte, überwiegend wegen Hausfriedensbruchs, aber auch wegen Ladendiebstahls, Beleidigung, Bedrohung und weiteren Sachbeschädigungen.

Der Tatverdächtige wurde zunächst über Nacht in Gewahrsam genommen und am nächsten Morgen nach Anhörung im Justizzentrum in den Langzeitgewahrsam gebracht, wo er bis zum Jahresende bleiben soll. |cri

