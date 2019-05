POL-RZ: In den Gegenverkehr geraten

Polizeidirektion Ratzeburg

08. Mai 2019 | Kreis Stormarn - 07.05.2019 Witzhave Am 07.05.2019, gegen 18.35 Uhr, kam es auf der L94 kurz vor dem Ortseingang Witzhave zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 40-jähriger aus Witzhave befuhr mit seinem Seat Leon die L 94 aus Richtung Grande kommend in Richtung Witzhave. Nach ersten Ermittlungen geriet der 40-jährige kurz vor dem Ortseingang Witzhave auf den rechten Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Hierdurch wurde der Seat-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der 56-jährige tschechische Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 13.000,- Euro.

