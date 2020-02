Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Diebstähle aus Fahrzeugen zur Nachtzeit

20.02.2020

Soltau: In der Nacht zu Mittwoch zerstörten Unbekannte in Soltau an drei Fahrzeugen jeweils eine Scheibe, um in den Innenraum zu gelangen. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Auf dem Busparkplatz Am Güterbahnhof verwüsteten sie den Innenraum eines Kraftomnibusses und nahmen das Münzgeld aus dem Wechsler. Auf einem Hotelparkplatz an der Winsener Straße und am Mühlenweg stahlen sie aus einem VW sowie einem Mercedes ein Portmonee mit Bargeld, Ausweisen und Karten sowie eine Tasche. An einem Audi an der Celler Straße scheiterten sie beim Versuch, die Scheibe einzuschlagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

