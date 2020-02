Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Radfahrer bei Unfällen leicht verletzt (25+38/2702)

Speyer (ots)

27.02.2020, 08:05 + 14:45 Uhr

Am Donnerstag kam es in Speyer gleich zu zwei Verkehrsunfällen, bei welchen Radfahrer leicht verletzt wurden.

In der Landauer Straße übersah am Morgen eine in Richtung Innenstadt fahrende 46jährige VW- Polo-Fahrerin einen auf dem Radweg parallel zu ihr fahrenden 49jährigen Radfahrer aus Leimersheim, als sie nach rechts auf ein Tankstellengelände abbog. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer auf die Motorhaube und erlitt Prellungen. Er wurde zur Abklärung seiner Verletzungen in ein Speyerer Krankenhaus gebracht. An dem VW-Polo entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR, das Fahrrad blieb unbeschädigt.

Gegen 14:45 Uhr bog ein 75jähriger Mann aus Dudenhofen mit seinem Mercedes-Kleinwagen aus dem verkehrsberuhigten Bereich Bartholomäus-Weltz-Straße auf den Bartholomäus-Weltz-Platz ein. Er übersah dabei eine dort fahrende 50jährige Postzustellerin und kollidierte mit deren Hinterrad. Hierdurch entstand an Fahrrad und Pkw ein Gesamtschaden von ca. 1100EUR. Die Radfahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht am Handgelenk und Daumen verletzt.

