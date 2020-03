Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbeutel verloren und unterschlagen

Meisenheim (ots)

Ehrlichkeit findet sich nicht mehr alltäglich wieder. Eine Lehrerin der Realschule Plus in Meisenheim brachte am Freitag nach Unterrichtsende ihre Gegenstände zu ihrem geparkten PKW. Hierbei verlor sie vermutlich ihre Geldbörse, die auf ihrer Handtasche lag. Den Verlust des Geldbeutels bemerkte sie erst später. Die Polizei leitet nun ein Strafverfahren wegen Unterschlagung ein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden (Tel.: 06382/911-0).

