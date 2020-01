Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter schlagen Scheibe ein während die Bewohner Zuhause sind

Wassenberg (ots)

Am Montag, 20. Januar hörten die Bewohner eines Hauses an der Straße Alte Bahn ein lautes Geräusch aus dem Schlafzimmer. Als sie nachsahen, waren die Rollladen halb hochgeschoben worden und die Fensterscheibe hatte ein Loch. Offenbar hatten unbekannte Täter versucht, in das Haus einzubrechen. Kurz vor der Tat erhielten sie mehrere Anrufe einer unbekannten Nummer die sie nicht entgegennahmen. Ob es einen Zusammenhang zwischen der Tat und den Anrufen gibt, wird noch ermittelt.

