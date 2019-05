Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Berauscht hoch Zwei

Am Donnerstag waren in Ertingen zwei Männer mit Drogen im Blut unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 21.45 Uhr stoppte die Polizei einen 18-Jährigen in der Rudolf-Diesel-Straße. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer Drogen genommen hatte. Das bestätigte ein Test. Der junge Mann kam in ein Krankenhaus. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Sein Auto musste er stehen lassen. Seine Mitfahrer riefen einen Bekannten an, um sie abzuholen. Der 24- Jährige kam eine gute Stunde später an derselben Stelle vorbei. Die Polizei kontrollierte den Nissan. Auch bei diesem Fahrer hatten die Beamten den Verdacht, dass er Drogen konsumiert hatte. Ein Test bestätigte dies. Auch er durfte nicht weiterfahren und musste eine Blutprobe abgeben. Eine Auswertung soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen und wie viel davon die Fahrer genommen haben.

Hinweis der Polizei: Die Polizei warnt vor Rauschgiften. Im Straßenverkehr haben diese ebenfalls nichts verloren. Sie senken die Hemmschwelle und wirken sich negativ auf Reaktion und Wahrnehmung aus. So gefährden berauschte Fahrer sich selbst und andere.

