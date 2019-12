Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geldbörse aus offenem Wagen gestohlen

Bocholt (ots)

Der Dieb hatte einen für ihn günstigen Moment ausgenutzt: Ein Portemonnaie samt Geld und Papieren hat ein Unbekannter am Dienstag in Bocholt gestohlen. Das Geschehen spielte sich gegen 14.00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz an der Friesenstraße ab: Ein 29-jähriger Bocholter hatte gerade seine Einkäufe im Kofferraum seines Wagens verstaut. Als er den Einkaufswagen zurück zum Laden brachte, ließ er den Kofferraum offen zurück. Seine Geldbörse hatte der Mann auf seine Einkaufstasche gelegt. Zuhause angekommen bemerkte er, dass sie fehlte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

