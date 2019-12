Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Hinterlassener Zettel aufgeweicht und unlesbar

Isselburg-Anholt (ots)

Zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 06.40 Uhr, wurde ein auf der Maria-Lenzen-Straße abgestellter schwarzer Pkw Renault angefahren und beschädigt. Vermutlich der Unfallverursacher klemmte einen Zettel mit einer Telefonnummer hinter den Scheibenwischer. Der Zettel war über Nacht aufgeweicht, so dass die Zahlen nicht mehr lesbar waren. Derjenige, der den Zettel an dem Pkw hinterlassen hat, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden. Dies gilt auch für möglicherweise vorhandene Zeugen.

