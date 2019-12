Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Mittwoch gegen 12.50 Uhr ein 32 Jahre alter Fahrradfahrer aus Bocholt zu. Er hatte die Ravardistraße in Richtung Innenstadt befahren und musste wegen des Abbiegemanövers einer 28-jährigen Autofahrerin aus Bocholt stark abbremsen. Infolgedessen verlor er die Kontrolle und kam zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Autofahrerin hatte die Ravardistraße in gleicher Richtung befahren und wollte nach rechts auf die Wietholds Stiege abbiegen.

