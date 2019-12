Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bargeld gestohlen

Bocholt (ots)

Eine vierstellige Bargeldsumme erbeutete nach dem bisherigen Ermittlungsstand ein noch unbekannter Dieb am Mittwoch zwischen 12.00 Uhr und 14.15 Uhr. Das Geld hatte sich in einem Stoffbeutel gefunden, den die Geschädigte in der Umkleidekabine eines Modegeschäftes in den Shopping Arkaden vergessen hatte.

Die Stofftasche wurde später ohne das Bargeld in dem Geschäft aufgefunden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

