Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ladendieb festgenommen

Bocholt (ots)

Dass er kurz nach dem Diebstahl einem in seiner Freizeit befindlichen Polizeibeamten auffiel, wurde am Mittwochnachmittag einem in Polen wohnhaften Mann zum Verhängnis. Gegen 16.15 Uhr war der Polizeibeamte auf den Mann aufmerksam geworden, da dieser zwei große Kartons dabei hatte und sich auf einem Hof an der Münsterstraße in eine Nische zurückzog. Dort versuchte er offenbar, sich hinter einem Anhänger zu verstecken.

Der Beamte sprach den Verdächtigen an und gab sich als Polizist zu erkennen. Daraufhin ließ der Mann die Kartons fallen und erhob seine Fäuste. Kurz darauf griff er den Beamten an und versuchte zu flüchten. Der Polizist verhinderte die Flucht, überwältigte den Täter und hielt diesen bis zum Eintreffen der Kollegen der Polizeiwache Bocholt fest. Diese brachten den 19 Jahre alten Festgenommenen zur Wache. Der Polizeibeamte war bei der Aktion leicht verletzt worden.

In den Kartons befanden sich Saugroboter, die der Täter kurz vor seiner Entdeckung in einem nahegelegenen Geschäft gestohlen hatte.

Der 19-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und der Einleitung eines Strafverfahrens wieder entlassen.

