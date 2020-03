Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Kusel (ots)

Am 13.03.2020, in der Zeit zwischen 16.00h und 16.30h, beschädigte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß in der Bahnhofstraße abgestellten grauen VW Golf am vorderen, linken Radkasten.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email pikusel@polizei.rlp.de erbeten. |pikus

