POL-PDKL: Sachbeschädigung an zwei Verteilerkästen der Telekom

Unbekannte Personen reißen zwei Verteilkästen der Telekom aus der Verankerung und beschädigen dabei nicht unerheblich. Betroffen war der Verteilerkasten in Bahnhofstraße sowie in der Schulstraße. Der genaue Tatzeitraum konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei erbittet Hinweise auf den Verursacher telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de mitzuteilen.|pikus

