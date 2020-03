Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Waldmohr, "Elefantenrennen" auf der Autobahn

Waldmohr (ots)

Am Donnerstagabend führten Beamte der Schwerverkehrsüberwachung auf der A6 mobile Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden sie in Höhe Waldmohr auf ein sogenanntes Elefantenrennen aufmerksam. Ein 57 jähriger Fahrer eines Sattelzuges blockierte während eines Überholvorganges auf einer Länge von 2,5 Kilometern den linken Fahrstreifen. Da seine Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die der rechts fahrenden Lkw war, betrug die Dauer des Überholvorgangs mehrere Minuten. Dadurch bildete sich in Fahrtrichtung Mannheim sehr schnell ein Rückstau. Der Fahrer wurde auf dem nächsten Parkplatz angehalten und mit seinem Verhalten konfrontiert. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.|zvd

