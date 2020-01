Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Dreis (ots)

Am Freitag, dem 17.01.2019, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich auf der L43 zwischen Dreis und der Abfahrt nach Dörbach ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Gesucht wird hierzu ein blauer SUV, welcher an der linken Fahrzeugseite beschädigt ist. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf einen blauen SUV mit o.g. Beschädigungen und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

