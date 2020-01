Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet Prüm

Prüm (ots)

Am 13.01.2020 in der Zeit von 08:00-13:00 Uhr wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug im Stadtgebiet Prüm ein Opel Insignia Kombi an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Anhand des Schadensbildes wird eine Kollision durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug auf einem Parkplatz vermutet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1700 Euro. Der Schaden wurde von den Geschädigten erst später festgestellt. Zeugen, die einen entsprechenden Sachverhalt wahrgenommen haben, werden gebeten sich telefonisch unter der Telefonnummer 06551/942-0, per Mail über die pipruem@polizei.rlp.de oder persönlich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

