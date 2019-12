Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Autospiegel abgetreten und Baustellenleuchten beschädigt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (26./27. Dezember) haben Unbekannte am Franz-Lenze-Platz mindestens fünf geparkte Autos und Baustellenleuchten beschädigt. Die Kripo (KK 34) sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich telefonisch an die Polizei Duisburg unter der Telefonnummer 0203 280-0 zu wenden. (jt)

