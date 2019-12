Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Versuchter Raub mit Schusswaffe auf einen Kiosk - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (25. Dezember, 21:06 Uhr) hat ein Mitarbeiter eines Kiosk auf der Berliner Straße das Verkaufsfenster geöffnet. Ein unbekannter Mann bedrohte ihn dann umgehend mit einer Schusswaffe. Der 71-jährige Mitarbeiter schloss das Fenster und alarmierte die Polizei. Daraufhin entfernte sich der Jugendliche in Begleitung eines weiteren Teenagers vom Tatort. Einer von ihnen soll einen Puma-Rucksack getragen haben. Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe der Berliner Straße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0203 280-0 an das KK 13 der Polizei Duisburg zu wenden. (jt)

