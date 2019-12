Polizei Duisburg

POL-DU: Walsum: 19-Jährige ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstag (26. Dezember, 21:50 Uhr) soll eine männliche Person eine 19-Jährige auf der Königstraße mit einem Messer bedroht haben. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem sie ihm das geforderte Bargeld übergeben hatte, entfernte sich der circa 1,80 Meter große Mann mit kurzen Haaren und einem Vollbart, der bis zur Brust reicht, in eine unbekannte Richtung. Auffällig war eine große Armbanduhr am rechten Handgelenk des Täters. Zeugen, die den Raub beobachtet haben, werden gebeten, sich an das KK 13 der Polizei Duisburg unter der Telefonnummer 0203 280-0 zu wenden. (jt)

