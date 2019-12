Polizei Duisburg

POL-DU: DU-Bergheim: Fahranfängerin verursacht Verkehrsunfall - Alkohol war im Spiel

Duisburg (ots)

Am 24.12.2019, gegen 05:35 Uhr, befuhr eine 18-jährige Moerserin mit ihrem grauen VW Golf die Moerser Str. in Bergheim in Richtung Asterlagen. Sie war mit ihrer ebenfalls aus Moers stammenden 19-jährigen Beifahrerin nach einer Feier auf dem Heimweg. In Höhe der Hausnummer 26 fuhr sie ohne ersichtlichen Grund auf einen vor ihr fahrenden LKW auf, welcher von einem 52-jährigen Mann aus Geldern geführt wurde. Durch den Aufprall wurden beide Airbags des Golf ausgelöst, die Fahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort durch eine RTW-Besatzung ambulant behandelt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 6000,- Euro. Da die Fahrerin offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand wurde bei ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

