Polizei Duisburg

POL-DU: Korrektur Stadtteil: Marxloh: 19 Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (23. Dezember) hat ein 60-jähriger Zeuge gegen 01:30 Uhr drei 18 bis 20 Jahre alte Männer beobachtet, die auf der Dahlstraße Außenspiegel an geparkten Autos abtraten. Über die Dahlstraße entfernte sich das Trio zu Fuß in Richtung Wiesenstraße. Die eingesetzten Polizisten konnten auch in der Umgebung weitere abgetretene Außenspiegel feststellen. Insgesamt zählten die Beamten 19 beschädigte Fahrzeuge. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen oder hat zu der genannten Zeit verdächtige Personen im Umfeld der Dahlstraße gesehen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 34 unter der Telefonnummer 0203 280-0. (jt)

