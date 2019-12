Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Jugendlicher ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Samstag (21.Dezember) gegen 16:50 Uhr hat ein Jugendlicher am U-Bahnabgang Goerdeler Park einen 15-Jährigen zu Boden gestoßen. Er kniete sich auf seinen Hals und stahl Bargeld aus der Hosentasche. Der Täter soll dabei in Begleitung eines Jugendlichen gewesen sein. Beide sind nach der Tat zu Fuß in Richtung Danziger Straße geflüchtet. Der Haupttäter ist 16 bis 19 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hat eine dunklere Hautfarbe und trug eine weiße Jacke mit roter Kapuze. Sein gleichaltriger Begleiter mit heller Hautfarbe hatte eine graue Wollmütze an. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Goerdeler Parks gesehen oder kann Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0203 280-0. (jt)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell