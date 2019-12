Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Zwei Nächte - Zwei Autobrände

Duisburg (ots)

In zwei aufeinander folgenden Nächten sind die Polizei und die Feuerwehr zu Autobränden auf der Goerdelerstraße und der Canarisstraße ausgerückt. Am Sonntag (22. Dezember) gegen 4 Uhr löschte die Feuerwehr Flammen im Bereich eines Radkastens an einem Mercedes, der auf der Goerdelerstraße abgeparkt war. Zwei weitere Autos wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Montag (23. Dezember) gegen 1 Uhr haben Unbekannte auf der Canarisstraße ebenfalls im Bereich des Radkastens eines VW Feuer gelegt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das KK 11 unter 0203 280-0 entgegen. (jg)

