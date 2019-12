Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Kiosk ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Heiligabend (24. Dezember) gegen 16:50 Uhr hat ein Unbekannter eine 19-jährige Mitarbeiterin eines Kiosk auf der Uhlandstraße überfallen. Der Mann betrat den Kiosk, bedrohte die Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte sie auf, Bargeld auszuhändigen. Er flüchtete in Richtung Goethestraße. Der Täter soll circa 1,70 Meter groß sein und einen braunen Vollbart haben. Zur Tatzeit war er mit einer grauen Wintermütze, einem dunkelblauen Pullover mit weißer Aufschrift und einer schwarzen Hose mit weißen Streifen an der Seite bekleidet. Das KK 13 sucht Zeugen, die Hinweise geben können: 0203 280-0. (jt)

