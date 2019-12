Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Mit Teleskopschlagstock Geld und Handy gefordert - Zeugen gesucht

Duisburg

Am Montag (23. Dezember, 17:45 Uhr) hat ein unbekannter Täter auf der Biesenstraße mit einem Teleskopschlagstock Geld von einem 23-Jährigen gefordert. Der Duisburger gab seine Geldbörse ab. Als der Täter feststellte, dass sich kein Bargeld darin befand, flüchtete er mit seinem Begleiter ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Täter wird als circa 20 Jahre alter Mann mit glatt rasierten Haaren beschrieben, die nach hinten gegeelt waren. Er war 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Jacke, Jeans und Turnschuhe. Sein Begleiter war circa 1,85 Meter groß, hatte dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke und Jeans. Zeugen, die Angaben zu dem Duo machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0203 280-0 an das KK 13 der Polizei Duisburg zu wenden. (jt)

