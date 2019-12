Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Vorfahrt missachtet und weitergefahren

Duisburg (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (25. Dezember, 01:55 Uhr) beim Linksabbiegen von der Wilhelm- auf die Weseler Straße die Vorfahrt nicht beachtet. Eine 21-jährige Fahrerin eines weißen Opels bremste stark und konnte so den Zusammenstoß verhindern. Die Fahrerin eines blauen Daimlers (23), die hinter dem Opel in Richtung Norden unterwegs war, fuhr auf. Drei Personen - die beiden Insassen im Opel und der Beifahrer im Daimler - brachten Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Unbekannte, der laut ersten Angaben in einem dunklen Kleinwagen unterwegs gewesen sein soll, fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich telefonisch unter 0203 280-0 zu melden. (stb)

