POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein 29-jähriger Motorradfahrer wurde am Montag, 25. November 2019, gegen 17:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Straße leicht verletzt.

Eine 22-Jährige aus Delmenhorst befuhr mit ihrem Pkw die Wildeshauser Straße stadtauswärts und beabsichtigte, nach links über die Anschlussstelle Deichhorst auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen aufzufahren. Hierbei übersah sie den 29-Jährigen aus Ganderkesee, der mit seinem Motorrad die Wildeshauser Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, so dass der Motorradfahrer zu Boden stürzte.

Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gefahren. Der Sachschaden wurde auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

