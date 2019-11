Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der B212 in Brake

Delmenhorst (ots)

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Montag, 25. November 2019, ab 14:30 Uhr, auf der B212 in Brake.

Ein 58-jähriger Mann aus dem Salzlandkreis war mit seinem Sattelzug auf der B212 in Richtung Süden unterwegs. Am Golzwarder Kreuz musste er an der Ampelanlage halten. Dabei öffnete sich die Klappe seines Aufliegers und der transportierte Klärschlamm aus kommunalen Abwässern verteilte sich auf einer Länge von ungefähr 50 Metern auf der Fahrbahn der B212.

Die Richtungsfahrbahn Ganderkesee musste gesperrt werden. Die Straßenmeisterei Brake übernahm die Absicherung und beauftragte eine Spezialfirma mit der Reinigung der Fahrbahn. Die Freigabe der B212 konnte erst gegen 18:30 Uhr erfolgen.

Fragen bitte an die

Polizei Brake

Telefon: 04401/935-115

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell