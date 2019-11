Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Geschädigte nach Verkehrsunfall in Ganderkesee gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 25.11.2019, 10:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ausfahrt eines Parkplatzes in der Bergedorfer Straße in Ganderkesee, bei dem ein parkender PKW beschädigt worden ist. Um die Parkplatzausfahrt nicht zu blockieren, fuhr der Unfallverursacher, ein 72-jähriger Delmenhorster, mit seinem Pkw Toyota in eine freie Parklücke. Als er zu Fuß zu dem von ihm beschädigten Pkw zurück ging, sah er diesen vom Parkplatz auf die Bergedorfer Straße fahren. Als Kennzeichenfragment konnte er nur noch DEL-E sowie 3 Ziffern ablesen. Es handelte sich seinen Angaben zufolge um einen VW Touran, Farbe grau. Das wegfahrende Fahrzeug wurde demnach von einer Frau gefahren. Der Touran müsste linksseitig einen Schaden aufweisen. Die Fahrerin / Halterin des beschädigten PKW wird gebeten, sich mit der Polizei Ganderkesee, Tel. 04222 / 94460 in Verbindung zu setzen.

