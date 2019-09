Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Welch ein Tag... (der offenen Tür)

Mettmann (ots)

Strahlender Sonnenschein, strahlende Gesichter bei den Gästen, wunderschöne historische und natürlich aktuelle Feuerwehrfahrzeuge, Rundfahrten, attraktive Schau- und Mitmachaktionen... das alles und noch viel mehr hatte die Feuerwehr Mettmann an ihrem gestrigen Tag der offenen Tür anlässlich des 150-jährigen Jubiläums zu bieten. Und die Besucher kamen in Scharen, bewunderten vor allem die aus ganz Deutschland angereisten historischen Feuerwehr-Fahrzeuge, die zuvor schon in einem Korso durch die Innenstadt gefahren sind und dort für Aufmerksamkeit bei den Mettmannern sorgten.

Besonders großen Zulauf gab es wie bei jedem Tag der offenen Tür bei den Rundfahrten. Obwohl dieses Mal zwei Löschfahrzeuge fuhren, waren die Tickets innerhalb kürzester Zeit vergriffen.

Sehr gefragt war auch der "Baumscheiben-Stand". Wahlweise konnten sich hier die Gäste selbst die Notrufnummer "112" oder die Abkürzung der Feuerwehr Mettmann "FWME" in das Holz brennen und als Erinnerung mit nach Hause nehmen.

Die Schlange an der Fotobox am Firetruck nahm ebenfalls kein Ende und noch bis nach 18 Uhr wurden die letzten Besucher in dramatischen Einsatzszenen fotografiert.

Mutige konnten sich mit dem Hubsteiger bis in 30 m Höhe fahren lassen, um Mettmann mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen.

Während die Jugendfeuerwehr bei einer Heiß-Übung zeigte, dass die "Retter vom morgen" schon jetzt hervorragend ausgebildet sind und sich die Mettmanner Bürger auch in Zukunft keine Sorgen um ihre Sicherheit machen müssen, demonstrierte die Einsatzabteilung, wie Menschen mit hydraulischen Rettungsgeräten aus einem verunfallten Fahrzeug befreit werden.

Eine besondere Freude bereitete der Wehrleitung und auch der Feuerwehr-Dezernentin Frau Traumann, ein Geburtstagskuchen, den die Ehefrau eines Kameraden, Melanie Dittmann, in stundenlanger Arbeit zubereitet hat. Dieser musste natürlich feierlich und offiziell gemeinsam angeschnitten werden.

Wehrleiter Marco Zerweiss war überwältigt und bedankte sich am Abend bei seinen Kameradinnen und Kameradenen, allen freiwilligen Helfern sowie den Einsatzkräften der Feuerwehr Wülfrath, die die Mettmanner kräftig unterstützt haben, mit den Worten: "Meine Erwartungen waren hoch, aber sie sind weit übertroffen worden. Vielen Dank für diesen schönen Tag für die Bürgerinnen und Bürger."

Eine Bildergalerie wird in Kürze auf der Internetseite der Feuerwehr veröffentlicht.

Der nächste Tag der offenen Tür soll 2021 stattfinden.

Rückfragen bitte an:

Marco Zerweiss

Leiter der Feuerwehr

Telefon: 02104 980279

E-Mail: kontakt@feuerwehr-mettmann.de

http://www.feuerwehr-mettmann.de

https://www.facebook.com/FWMettmann/

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell