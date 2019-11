Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 25. November 2019, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Lübecker Weg ein. Sie gelangten in der Zeit von 14:45 Uhr bis 18:45 Uhr durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite in das Wohnhaus. Sie konnten Bargeld und Schmuck auffinden und entwenden.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit unbekannt.

Personen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (1404844).

