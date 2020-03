Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufmerksame Zeugen verhelfen Polizei

Lauterecken/Meisenheim (ots)

In mehreren Fällen ist der Aufmerksamkeit von Zeugen zur Aufklärung von Verkehrsunfallfluchten zu danken. Am Samstag nahmen die Beamten der Polizeiinspektion Lauterecken zwei Verkehrsunfallfluchten auf. Sowohl auf einem Supermarktparkplatz in Lauterecken als auch auf einem Parkplatz in Meisenheim konnten Zeugen einen Unfall beobachten, bei welchem sich der Verursacher im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Sie konnten sich die Kennzeichen notieren und an den jeweiligen Geschädigten übermitteln. Nun leitet die Polizei gegen beide Verursacher ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

