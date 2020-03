Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drogendelikt eines 52-jährigen Mannes

Imsweiler (ots)

Eine für ihn ungünstige Mitfahrgelegenheit suchte sich ein 52-jähriger Mann aus Winnweiler aus. Er versuchte in der Nacht vom 13.03.20 auf den 14.03.20 ein Fahrzeug in Imsweiler anzuhalten, das ihn nach Hause bringen sollte. Bei diesem Fzg handelte es sich allerdings um einen Streifenwagen der Polizei. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann augenscheinlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Auch beleidigte er während der Kontrolle einen Polizisten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Seine Heimfahrt musste er selbst in die Wege leiten.

