Polizei Essen

POL-E: Essen: Betrunkene Mutter leistet Widerstand

Essen (ots)

45139 E.-Südostviertel: Am späten Freitagabend (4. Oktober, 22:52 Uhr) erhielt die Leitstelle den besorgten Anruf eines Esseners, dass sich in einer Gaststätte an der Von-der-Tann-Straße eine alkoholisierte Mutter mit unterkühltem Kleinkind aufhalte.

Als die Beamten in der Gaststätte eintrafen, fanden sie eine erheblich alkoholisierte 38-jährige Essenerin und ihre einjährige barfüßige Tochter. Die 38-Jährige konnte sich nicht ausweisen und weigerte sich, ihre Personalien anzugeben. Stattdessen wollte sie die Gaststätte mit ihrer Tochter verlassen und lief mit dem Kind auf dem Arm auf die befahrene Straße. Da die Polizeibeamten das Kindeswohl gefährdet sahen, verständigten sie das Jugendamt, das die Einjährige in Obhut nahm. Die 38-Jährige leistete dabei erheblichen körperlichen und verbalen Widerstand. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen./ SyC

