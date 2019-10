Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Essen - 20-Jähriger wirft Steine von Autobahnbrücke - Mordkommission ermittelt

45475 MH.-Dümpten: Am Sonntagvormittag (6. Oktober) gegen 11.10 Uhr erhielt die Leitstelle mehrere Anrufe von Autofahrern, dass ein junger Mann von einer Fußgängerbrücke, in Höhe der Anschlussstelle Mülheim-Winkhausen, Steine auf die Autobahn BAB 40 werfe. Mehrere Autofahrer, die in Richtung Venlo unterwegs waren, konnten nur durch Ausweichen einen Zusammenstoß mit den Pflastersteinen verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen 20-jährigen, polizeibekannten Mann. Möglicherweise hat er bereits am Tag zuvor (5. Oktober) Gegenstände von der selbigen Brücke geworfen. Die Polizei nahm den 20-Jährigen vorläufig fest. Aktuell ist er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Etwaige Zeugen oder noch unbekannte Geschädigte, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der 0201/829-0. /JH

