Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Fahrzeugführer hatte gar keinen Führerschein

Puttgarden/Fehmarn (ots)

An der Dienststelle des Bundespolizeireviers Puttgarden kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am 15.01.2020 gegen 08:10 Uhr einen dänischen Audi A6 Avant der gerade aus Dänemark mit der Fähre angekommen war. Der Fahrer, ein 24-jähriger Däne legte zur Kontrolle seinen dänischen Reisepass und die Zulassung für das Fahrzeug vor. Seinen Führerschein hatte er allerdings in Dänemark vergessen, so seine Aussage. Um die Kontrolle aus seiner Sicht zu beschleunigen gab er an, nach Hamburg zum Flughafen fahren zu wollen, um seinen Beifahrer und Freund zum Flieger zu bringen. Eine fahndungsmäßige Überprüfung verlief negativ. Der Fahrer wirkte aber sichtlich nervös, Grund genug die Angaben zum Führerschein in Dänemark bei der Polizei zu überprüfen. Ein kurzer Anruf in Dänemark und es stand fest, der 24-Jährige hatte gar keinen Führerschein. Die Kollegen fertigten eine Strafanzeige und zusätzlich musste er sein Portemonnaie öffnen. Denn zur Sicherstellung der Durchführung des anstehenden Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500EUR erhoben. Nach erfolgtem Fahrerwechsel konnten die beiden ihre Fahrt zum Flughafen fortsetzen.

