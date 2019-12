Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin offenbar angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem möglichen Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagabend (17.12.2019) eine 17 Jahre alte Jugendliche in der Wildunger Straße verletzt worden ist. Die 17-Jährige ging gegen 19.15 Uhr zu Fuß die Wildunger Straße entlang und wollte auf Höhe der Martin-Luther-Straße die Fahrbahn überqueren. Dabei soll sie von einem weißen Kleinwagen angefahren worden sein, der aus Richtung Daimlerstraße heranfuhr und flüchtete, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die 17-Jährige ging zunächst nach Hause und erzählte es ihrer Mutter, die dann die Polizei alarmierte. Rettungskräfte kümmerten sich um die junge Frau und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

