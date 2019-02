Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190219-168: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lindlar (ots)

Nach einer Unfallflucht auf der Kölner Straße in Lindlar sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können. Ein blauer Opel Corsa parkte am Montag (18. Februar) zwischen 9:20 Uhr und 10:40 Uhr am Fahrbahnrand der Kölner Straße. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren den blauen Corsa beschädigte und seine Fahrt anschließend fortsetzte. An dem Corsa war der linke Außenspiegel umgeklappt und die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. In der Nähe der Unfallörtlichkeit befinden sich ein Tankstellengelände und ein Getränkemarkt.

Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter 02261 81990.

