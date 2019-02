Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180219-0166: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten in Waldbröl-Hermesdorf

Waldbröl (ots)

Am 18.02.2019 ereignete sich auf der Hauptstraße in Waldbröl-Hermesdorf ein Verkehrsunfall bei dem 3 Personen verletzt wurden. Eine 64-jährige Frau aus Waldbröl und eine 50-jährige aus dem Reichshof hielten auf der Hauptstraße verkehrsbedingt mit ihren Fahrzeugen an. Dies bemerkt ein 39-jähriger Mann aus Bergneustadt zu spät. Er fuhr mit seinem Auto auf den Wagen der 50-jährigen auf und schob diesen auf das Auto der 64-jährigen. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die 3 Unfallbeteiligten wurden nach der Erstversorgung in einem Krankenhaus weiter versorgt. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs wurde eingeleitet.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell