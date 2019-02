Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180219-0163: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Engelskirchen (ots)

Nachdem am frühen Sonntagmorgen (17. Februar) ein Fußgänger auf dem Schiffahrter Weg in Loope von einem Auto erfasst wurde, flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Ein 28-Jähriger war gegen zwei Uhr am Morgen auf der schmalen und unbeleuchteten Straße von einem silbernen VW Golf angefahren worden und hatte dabei leichte Verletzungen erlitten. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern setzte der Golf, der aus Richtung der Schützenhalle kam, die Fahrt fort. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell