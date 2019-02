Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180219-0162: Zwei Autos bei Einbruch in Autovermietung gestohle

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine Autovermietung auf der Vollmerhauser Straße haben Unbekannte am vergangenen Wochenende zwei Autos erbeutet. Zwischen 12.00 Uhr am Samstag (16. Februar) und 07.10 Uhr am heutigen Montag waren die Täter in die Räumlichkeiten der Autovermietung eingedrungen und hatten dort die Autoschlüssel für zwei Autos der Marke BMW erbeutet. Mit diesen starteten sie die Fahrzeuge und flüchteten. Es handelt sich um ein weißes und ein schwarzes Touring-Modell der BMW 5er-Reihe, die mit den Kennzeichen M-EZ8131 sowie M-RZ3739 versehen waren. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

