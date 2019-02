Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180219-0161: Einbruch in Geldinstitut

Waldbröl (ots)

In ein Geldinstitut in Hermesdorf sind Unbekannte in der Nacht zu Montag (17./18. Februar) eingebrochen; Beute fiel Ihnen dabei nicht in die Hände. Die Täter schlugen zunächst die Verglasung einer Türe ein, so dass sie einen Nebenraum des an der Hauptstraße gelegenen Gebäudes eindringen konnten. Von dort aus versuchten die Einbrecher durch eine Wand in den gesicherten Bereich der Bank vorzudringen. Hierbei scheiterten die Täter jedoch, so dass sie ohne Beute das Gebäude wieder verließen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

