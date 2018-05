POL-HAM: Beifahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 2. Mai, auf der Dolberger Straße in Höhe der Vogelstraße wurde eine 33-jährige Mitfahrerin in einem VW leicht verletzt. Gegen 9.20 Uhr fuhr dort ein 61-jähriger BMW-Fahrer aus Ahlen mit seinem SUV auf den verkehrsbedingt wartenden Passat eines 37-jährigen Hammers auf. Die Verletzte musste sich in einem Hammer Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro. (cg)

