Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180219-0164: Drei Autos fuhren über verlorene Ladung

Nümbrecht (ots)

Am Donnerstag (14. Februar) erkannten drei Autofahrer in Elsenroth auf der Fahrbahn liegende Holz- und Teerpappereste zu spät; an allen drei Autos entstand Sachschaden. Die Autofahrer waren gegen 18.25 Uhr auf der Landstraße 350 in Richtung Marienberghausen unterwegs und hatten in Höhe der Einmündung "Alte Ziegelei" verloren gegangene Reste eines Unterstandes oder einer Holzhütte in der Dunkelheit zu spät erkannt. Bislang konnte nicht ermittelt werden, wer die Ladung dort verloren hat. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

