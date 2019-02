Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180219-0165: Geparktes Auto gestreift und Fahrt fortgesetzt

Lindlar (ots)

Einen hellblauen Opel Corsa hat ein unbekanntes Fahrzeug am Montag (18. Februar) auf der Kölner Straße bei der Vorbeifahrt beschädigt - der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der Geschädigte hatte den Corsa gegen 09.20 Uhr etwa in Höhe der Aral-Tankstelle am gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgestellt. Als er gegen 10.40 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war der Außenspiegel der Fahrertür nach vorne geklappt und der hintere, linke Kotflügel wies einen deutlichen Schaden auf, der von einem vorbeifahrenden Fahrzeug verursacht worden sein dürfte. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

