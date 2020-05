POL-DH: --- Diebstähle in Bassum und Ehrenburg - Falsche Kennzeichen am Pkw in Sulingen

Polizeiinspektion Diepholz

Ehrenburg - Diebstahl

Im Verlauf von Montag bis Freitag letzter Woche haben bislang unbekannte Täter einen automatischen Bewässerungsroboter entwendet. Der Roboter gehört zur Wassersprinkleranlage des Sportplatzes in Ehrenburg. Hinweise bitte an die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0.

Sulingen - Kennzeichenmissbrauch

Ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz leitete die Polizei in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen einen 24-jährigen Mann aus Sulingen ein. Gegen 00:40 Uhr stoppten die Beamten den Pkw des Sulingers auf der Bassumer Straße. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht mehr gültig waren und außerdem nicht zum PKW gehörten. Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Bassum - Diebstähle von Baustellen

Am vergangenen Wochenende von Freitag, 16.00 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr, wurde von einer Baustelle an der Marie-Hackfeld-Straße ein 25 Meter langes Stromkabel entwendet. Die Schadenshöhe beträgt 1000 Euro.

Am Montag, 11.05.2020, brachen bisher unbekannte Täter am helllichten Tag; genauer in der Zeit von 12.00 bis 15.00 Uhr, zwei Werkzeugcontainer auf, die in Dimhausen aufgestellt waren. Entwendet wurde nichts; vermutlich wurden die Einbrecher während der Tat gestört und flüchteten.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 802910, entgegen.

